Прочитай пословицы. Вставь пропущенные окончания прилагательных. 1) Дарён____ коню в зубы не смотрят. 2) Хорош____ мастеру любой материал хорош. 3) Верн____ другу цены нет. 4) С хорош____ попутчиком - половина дороги. 5) Свеж_...
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Прочитай пословицы. Вставь пропущенные окончания прилагательных. 1) Дарён____ коню в зубы не смотрят. 2) Хорош____ мастеру любой материал хорош. 3) Верн____ другу цены нет. 4) С хорош____ попутчиком - половина дороги. 5) Свеж____ яблоку пятнышко не в укор. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Дареному коню в зубы не смотрят.2)Хорошему мастеру....3)Верному другу ...4)С хорошим попутчиком...5)Свежее яблоку...
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