Прочитай пословицы. Вставь пропущенные окончания прилагательных. 1) Дарён____ коню в зубы не смотрят. 2) Хорош____ мастеру любой материал хорош. 3) Верн____ другу цены нет. 4) С хорош____ попутчиком - половина дороги. 5) Свеж_...

Русский язык

Прочитай пословицы. Вставь пропущенные окончания прилагательных. 1) Дарён____ коню в зубы не смотрят. 2) Хорош____ мастеру любой материал хорош. 3) Верн____ другу цены нет. 4) С хорош____ попутчиком - половина дороги. 5) Свеж____ яблоку пятнышко не в укор. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!

Автор: Гость