Что случилось 28 сентября в 1939 году?
История
Что случилось 28 сентября в 1939 году?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cоветско-германский договор о дружбе и границе между СССР и Германией
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сын есімдерді мағынасына қарай ажыратындар Əдемі, арзан, дəмді, қымбат, бағалы, ү??кен, əлсіз, қызық, жақсы, пайдалы, кең, ашық, биік, күшті, біл...
Русский язык
Данные глаголы записать в неопределённой форме Несёт плетёт бредёт молчит радует мстит знакомят завтракает пахнешь разгребёт