Что случилось 28 сентября в 1939 году?

История
Что случилось 28 сентября в 1939 году?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cоветско-германский договор о дружбе и границе между СССР и Германией
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