Что случилось бы с обществом , если бы право не ограничивало поведение людей? (Захотел-убил человека, взял чужую вещь, не заплатил за выполненную работу и т.д.)
Обществознание
Что случилось бы с обществом , если бы право не ограничивало поведение людей? (Захотел-убил человека, взял чужую вещь, не заплатил за выполненную работу и т.д.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну в кратце был бы каменный век. Человечество нечего не добилось бы так как нет закона ограничевающего возможности, а значит люди делали бы что хотели.
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