Помогите пожалуйста с загадкой ответ :рюкзак нужно дополнить словами эту загад??у Прямоугольной формы, но не .......... имеет ручку ,но не.......... есть карманы ,но не......... в него я складываются свои........

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Помогите пожалуйста с загадкой ответ :рюкзак нужно дополнить словами эту загад??у Прямоугольной формы, но не .......... имеет ручку ,но не.......... есть карманы ,но не......... в него я складываются свои........

Автор: Гость