Помогите пожалуйста с загадкой ответ :рюкзак нужно дополнить словами эту загад??у Прямоугольной формы, но не .......... имеет ручку ,но не.......... есть карманы ,но не......... в него я складываются свои........
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Помогите пожалуйста с загадкой ответ :рюкзак нужно дополнить словами эту загад??у Прямоугольной формы, но не .......... имеет ручку ,но не.......... есть карманы ,но не......... в него я складываются свои........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но не куб,но не дверь,но не на брюках ,свои книги.
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