Что собой олицетворяет буря в повести Бестужева-Марлинского "Мореход Никитин"?

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РАСКРЫТИЕ ХАРАКТЕРА В СЮЖЕТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО «МОРЕХОД НИКИТИН» Александр Александрович Бестужев – выдающийся писатель, известный под псевдонимом Марлинский. В литературе он один из немногих людей, не знавших разлада между течением внешних событий и внутренними переживаниями. В своем творчестве он сделал наметки реалистичного изображения моряков. Так появились произведения, отличающиеся правдой жизни. «Мореход Никитин» – это повесть о мужестве простых людей. В этом произведении Марлинскому удалось показать героизм русского человека, побеждающего врагов бесстрашием своих действий, умом и сметкой. В повести отражены реалии далекого времени, постепенно создававшие русскую морскую культуру. Для русского романтизма океанская стихия стала очень распространенным объектом повествования. Марлинский смог расширить эмоциональный уровень понимания моря, море у него – это протест. Морская стихия в силу своей изменчивости, текучести усиливала неизвестность, что более всего соответствовало настрою того времени. Такие черты океана, как глобальность, неожиданность, непредсказуемость, величественность, сопрягались с представлениями о масштабности Вселенной. Океан у Бестужева-Марлинского – равноправный действующий персонаж, корабль выделяется в отдельную категорию, подчеркивается отличие моряков от сухопутных жителей. Но при этом мало рассказывается о флотской организации, о своеобразии жизни моряка на судне, о служебных и внеслужебных отношениях, их воздействии на психологию и характер человека. Главный герой так предстает перед читателем: «Молодой человек, сидевший на руле, был полный и законный хозяин карбаса… его томила охота отведать своего счастья, поторговать на свое имя… впрочем, никогда еще Савелий Никитич – это было его имя – не пускался в море с таким запасом веселости, как в этот раз… » Он говорит о себе: «Притом я имею суднишко и кредит… ношу голову на плечах и благодаря Создателю не пустоголов, не сухорук. Прошлый год я выгодно продал в Соловках свои товары, был там и по весне; да если с тобой поладим, так с жениной легкой руки в Спасово заговенье опять пущусь» . Автор не дает увидеть изнутри склад души своих героев, сознание человека, рвущегося в море. Художественное исследование этих проблем не входило в замысел писателя. Рассматривая море как символ абсолютной свободы, Бестужев не особенно стремился воссоздать бытовые реалии судна. Критики отмечали романтическую приподнятость и полную «морскую безграмотность» его произведений. Поразительны мысли героев в тот момент, когда они попали в бурю: «Савелий не хотел умереть, потому что собирался пожить; Алексей – потому что не успел пожить; дядя Яков – потому что не готов был умереть. Но что значила смерть, что прошлое и будущее для Ивана? Он не имел, на чем свесить этих загадочных мыслей. Он покинул бы свет точно так же, как и вошел в него, – без малейшего произвола или сожаления. Счастливец Иван! Не отбил бы я у тебя твоей жизни, но твоей смерти позавидовал бы. Кто, отваливая в гробу от жизни в вечность, не оглянется назад со вздохом, не взглянет вперед с сомнением, если не с ужасом?. . А он тонул и пел! » Савелий обладал очень сильным характером, был стойким и отважным, знал, чего он хочет от жизни, и был готов добиваться этого. Он не испугался трудностей: «Савелий подобрался к борту, отцепил топор и прямо пошел к рулевому. Тот вполглаза взглянул на него, подернул штуртрос… Савелий разнес ему череп до плеч; несчастный упал через румпель безмолвен, и кровь рекой полилась по палубе. Трое русских схватили одного спящего англичанина и перебросили его через борт в море… Савелий правил рулем и надзирал над капитанским люком… Все они были обвешаны оружием… Тяжко бы им было управляться с парусами, если бы ветер переменился…»