Св-ва соли аммония с кислотами,щелочами,растворами соли,разложение при нагревани??

Химия
Св-ва соли аммония с кислотами,щелочами,растворами соли,разложение при нагревани??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(NH4)2CO3+2HCL=2NH4+CL-+CO2+H2O
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