Что такое арифметические операции (действия)?
Математика
Что такое арифметические операции (действия)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложение слагаемое + слагаемое= сумма например 20+25=45 вычитание уменьшаемое – вычитаемое= разность например 15-7=8 умножение множимое* множитель=произведение например 12*5=60 деление делимое :делитель=частное например 48:6=8 Арифметические операции - это такие операции, как сложение, вычитание, умножение, деление и другие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Найди и запиши слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова подчеркни орфограммы качалка каникулы месяц мягкий мигать антенна лестниц...
Математика
Математика
Биология