Что такое арифметические операции (действия)?

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Сложение слагаемое + слагаемое= сумма например 20+25=45 вычитание уменьшаемое – вычитаемое= разность например 15-7=8 умножение множимое* множитель=произведение например 12*5=60 деление делимое :делитель=частное например 48:6=8 Арифметические операции - это такие операции, как сложение, вычитание, умножение, деление и другие.