Что такое атом? Характеристика жидкого газообразного твердого тела?

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Атом-это мельчайшая частица химического элемента,элементарная частица вещества,состоящая из определенного набора протонов,нейтронов и электронов. Жидкого:частицы расположены почти вплотную друг к другу,наблюдается ближний порядок упорядоченности.В основном колеблются около положения равновесия,изредка перескакивая в другое.С повышением температуры время оседлой жизни уменьшается.Кинетическая энергия лишь незначительно меньше по модулю потенциальной энергии.Сохраняют объем но не сохраняют форму,мало сжимаемы,текучи. Газообразное:Растояние много больше размеров частиц. Расположение совершенно хаотическое.Хаотическое движение с многочисленными столкновениями. Скорости сравнительно большие.Кинетическая энергия много большепотенциальной по модулю.Не сохраняют ни форму, ни объем. Легко сжимаемы. Заполняют весь предоставленный им объем. ПОСТАВЬ СПАСИБО Я ЖЕ СТАРАЛАСЬ)