Что такое человеческие потребности?*Составте список своих потребностей, включая ?? него все желания,которые появились,скажем,в течение последней недели

Гость: Гость:

Потребность человека - это то, в чём нуждается человек в данный момент или на протяжении всей жизни. 1. потребность в пище 2. потребность в получении знаний и т.д. дальше пишешь свои желания за последнюю неделю ( например съесть шоколада)))