Что такое человеческие потребности?*Составте список своих потребностей, включая ?? него все желания,которые появились,скажем,в течение последней недели

Обществознание
Что такое человеческие потребности?*Составте список своих потребностей, включая ?? него все желания,которые появились,скажем,в течение последней недели
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потребность человека - это то, в чём нуждается человек в данный момент или на протяжении всей жизни.  1. потребность в пище 2. потребность в получении знаний и т.д.  дальше пишешь свои желания за последнюю неделю ( например съесть шоколада))) 
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