Валя и Миша весят столько же сколько Боря иВолодя.Миша весит 32 кг ,а Боря 40 кг.кто т??желееваля или володя?

Математика

Валя и Миша весят столько же сколько Боря иВолодя.Миша весит 32 кг ,а Боря 40 кг.кто т??желееваля или володя?

Автор: Гость