Валя и Миша весят столько же сколько Боря иВолодя.Миша весит 32 кг ,а Боря 40 кг.кто т??желееваля или володя?
Математика
Валя и Миша весят столько же сколько Боря иВолодя.Миша весит 32 кг ,а Боря 40 кг.кто т??желееваля или володя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тяжелее Валя,володя легче
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