С какой скоростью Земля обращается по орбите?Где в параграфе вы нашли эту информа??ию?
География
С какой скоростью Земля обращается по орбите?Где в параграфе вы нашли эту информа??ию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля обращается по орбите около 30км/с
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