Что такое экосистема поля и экосистема озера
Окружающий мир
Что такое экосистема поля и экосистема озера
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Экосисте́ма, или экологи́ческая систе́ма — биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов, среды их обитания, системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними
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