Что такое географическая оболочка природный комплекс
География
Что такое географическая оболочка природный комплекс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Географическая оболочка - это комплексная оболочка земного шара, где соприкасаются и взаимно друг в друга проникают и взаимодействуют литосфера, гидросфера, биосфера и атмосфера. Географическая оболочка в своих границах почти совпадает с биосферой. Взаимное проникновение друг в друга слагающих географическую оболочку Земли газовой, водной, живой и минеральных оболочек и их взаимодействие определяет целостность географической оболочки. В ней происходит непрерывный круговорот и обмен веществ и энергии. Каждая оболочка Земли, развиваясь по собственным законам, испытывает на себе влияние других оболочек и в свою очередь оказывает на них свое воздействие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Чем обьяснился рост промышленного производства в первой половине XIX веке? Каковы ??ыли ее последствия
Русский язык
1. Вставьте пропущенные буквы и и к каждому сущ. поставьте падеж и склонение. Умен??е – в знани…, знание – в учеб…, учеба – в жизн…, жизнь – в бо...