Что такое гипербола в литературе срочником надо плиз

Литература
Что такое гипербола в литературе срочником надо плиз
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Ответ(ы):
Гость:
Гипербола -преувеличение
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