Что такое гипербола в литературе срочником надо плиз
Литература
Что такое гипербола в литературе срочником надо плиз
Ответ(ы):
Гость:
Гипербола -преувеличение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите умоляю! НАДО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! Туристи першого дня їхали на велосипедах. У другий день вони мандрували пішки і пройшли відстань у 4 рази ...
Математика
У двух подруг 99 открыток. Для участия в конкурсе девочки наклеили все открытки в а??ьбом так , что на каждой странице Наташа расположила по 5 свои...
Русский язык