Помогите умоляю! НАДО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! Туристи першого дня їхали на велосипедах. У другий день вони мандрували пішки і пройшли відстань у 4 рази меншу, ніж у перший день. А в третій день вони подолали на 15 км більше, ніж у др...

Математика

Помогите умоляю! НАДО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! Туристи першого дня їхали на велосипедах. У другий день вони мандрували пішки і пройшли відстань у 4 рази меншу, ніж у перший день. А в третій день вони подолали на 15 км більше, ніж у другий день. Скільки кілометрів долали туристи кожного дня, якщо за три дні вони пройшли маршрут довжиною 213 км?

Автор: Гость