Помогите умоляю! НАДО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! Туристи першого дня їхали на велосипедах. У другий день вони мандрували пішки і пройшли відстань у 4 рази меншу, ніж у перший день. А в третій день вони подолали на 15 км більше, ніж у др...
Математика
Помогите умоляю! НАДО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! Туристи першого дня їхали на велосипедах. У другий день вони мандрували пішки і пройшли відстань у 4 рази меншу, ніж у перший день. А в третій день вони подолали на 15 км більше, ніж у другий день. Скільки кілометрів долали туристи кожного дня, якщо за три дні вони пройшли маршрут довжиною 213 км?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У двух подруг 99 открыток. Для участия в конкурсе девочки наклеили все открытки в а??ьбом так , что на каждой странице Наташа расположила по 5 свои...
Русский язык
Математика
Галя вышила 5 цветочков, а Вера- на 2 цветочка меньше.Сколько цветочков вышила Вера ? Сколько всего цветочков вышили девочки ?