В чем причина разности плотности тел ???помогите ))))пж)
Физика
В чем причина разности плотности тел ???помогите ))))пж)
Ответ(ы):
Гость:
В форме и взаимном расположении молекул внутри тела. так же тела, состоящие из одного материалы, имеющие равный V могут различаться по плотности в следствие наличия пустот или инородных включений.
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