Что такое главные орфограммы?

Гость: Гость:

К главным орфограммам относятся проверяемые/непроверяемые безударные гласные в корне (лесной-лес, шофёр), проверяемые/непроверяемые согласные в корне (грядка-гряда, вокзал), сомнительные/непроизносимые согласные в корне (лестница, солнце), буквы И/Ы после шипящих и Ц в корне/окончании (шишка, цыган, лыжи), большая буква в собственных именах существительных (Москва, Рита) большая буква в начале предложений (Наступила тёплая осень. Листья пожелтели и падают, кружась) написание НЕ с глаголами (не забыть, ненавидеть), раздельное написание предлогов с существительными (пойти в парк).