Помогите, пожалуйста! Улицы в средневековом городе были очень узкими. По правилу по ширине они не превышали длины копья. Как вы думаете, с чем это связано?

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В средневековых европейских городах были очень узкие улицы. Это было очень опасно, так как в случае пожара это затрудняло борьбу с огнем. Власти многих городов пытались регулировать их ширину, определяя, что улица не должна быть уже установленной ими нормы. Норма ширины улицы в Париже была таковой, чтобы идущий по ней осел, мотая головой, мог щипать траву с противоположных боковых оград улицы. Время от времени по улицам города проезжал всадник, держа в поперечном положении палку или копье определенной величины. В тех случаях, когда копье или палка определяли незаконность какого-либо сооружения, выносилось решение: сооружение осуждалось на слом, а виновники сужения улицы подвергались денежному штрафу, характерному для средневековья, когда подобные штрафы были особенно популярным видом наказания. В Западной Европе ограниченность территории определяла характер архитектуры средневекового города. От ширины улицы зависела архитектура домов. Дома были двухэтажные (редко трехэтажные) , и при постройке второй этаж, как правило, нависал над первым и над улицей. Город рос не в ширину, а вверх Второй и третий этажи домов строились с выступами, так что вверху дома образовывали почти сплошной навес. С выступа верхнего этажа можно протянуть руку и дотронуться до соседнего дома. Первые же этажи построены с соблюдением требуемых норм.