Что такое искусство?Плиз быстрее!

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Что такое искусство?Плиз быстрее!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иску́сство — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе
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