Что такое искусство?Плиз быстрее!
Другие предметы
Что такое искусство?Плиз быстрее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иску́сство — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В детском саду воспитательница рассадила 10 детей за круглым столом и начала раздавать им по конфетке следующим образом вначале некоторому ребёнку,...
Биология
Математика
Найдите разность двух чисел,если известно,что одно из них в 11 раз больше другого,а их сумма равна 276.Спасите пожалуйста!!!