Что такое климатическая область и почему в некоторых климатических поясах выделяют климатическую область?
География
Что такое климатическая область и почему в некоторых климатических поясах выделяют климатическую область?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот прочитай там всё есть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тело брошено вертикально вверх со скоростью 40 м/с вычислите на какой высоте будет тело через 2 с,6 с,и 9 с .считая от начала движения .ответы объя...
Математика
Составить только из цифр 2,3,4 все трехзначные натуральные числа без повторения цифр в записи числа.Сколько получится таких чисел?
География
Математика
Окна, расположенные на центральной башне церкви, построенной в готическом стиле, ??меют форму показано на рисунке. Воспроизведите рисунок задав шир...