Что такое климатическая область и почему в некоторых климатических поясах выделяют климатическую область?

География
Что такое климатическая область и почему в некоторых климатических поясах выделяют климатическую область?
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Гость:
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