Тело брошено вертикально вверх со скоростью 40 м/с вычислите на какой высоте будет тело через 2 с,6 с,и 9 с .считая от начала движения .ответы объясн ите.для упрощения расчетов принять g равным 10 м/с2

Физика
Тело брошено вертикально вверх со скоростью 40 м/с вычислите на какой высоте будет тело через 2 с,6 с,и 9 с .считая от начала движения .ответы объясн ите.для упрощения расчетов принять g равным 10 м/с2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело двигается по закону: ∆y = vt - gt²/2 1) 2 c. ∆y = 40×2 - 10×4/2 = 80 - 20 = 60 м. 2) 6 с. ∆у = 40×6 - 10×36/2 = 240 - 180 = 60 м. 3) 9 с. ∆у = 40×9 - 10×81/2 = 360 - 405 = -45 (но так как тело под землю не проваливается, то высота равна 0)
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