Что такое метек объясните понятия
История
Что такое метек объясните понятия
Ответ(ы):
Гость:
Это не что а кто .В Древней Греции - неполноправные жители Аттики ,они же иностранцы они же чужеземцы.
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