Что такое моральный долг!? Хелп срочно!!!

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Моральный долг – это превращение внешних культурных норм в личную задачу каждого человека. Человек долга выполняет существующие правила не по принуждению, а на основе своих убеждений. Прежде , чем мы начнём говорить о долге, нам нужно усвоить основные понятия.