Определите историческое значение деятельности "Русской троицы"
История
Определите историческое значение деятельности "Русской троицы"
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План вступление главной предпосылкой возникновения русской Троицы. шашкевич маркиян один из основателей русской Троицы. русская Троица их первые сборники. Русалка Днестровская ведущие Альманах русской Троицы. общественно-историческая действенность русской троици на фоне Галицкого и возраждения. связи русская Троица с другими славянскими деятелями
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