Определите историческое значение деятельности "Русской троицы"

История
Определите историческое значение деятельности "Русской троицы"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План вступление главной предпосылкой возникновения русской Троицы. шашкевич маркиян один из основателей русской Троицы. русская Троица их первые сборники. Русалка Днестровская ведущие Альманах русской Троицы. общественно-историческая действенность русской троици на фоне Галицкого и возраждения. связи русская Троица с другими славянскими деятелями
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Написать краткое сообщение о религии "индуизм"
Ответить
Русский язык
Запишите определяя вид глагола и выделяя суффиксы причастий. Сидеть-сидевший, строить-строивший, везти-вёзший,нести-нёсший,таять-таявший,засеять-за...
Ответить
Химия
Ядро із зарядом +26 та 26 електронів
Ответить
Русский язык
О ком из писателей ты хотел бы узнать. почему
Ответить
Математика
Помогите решить уровнение 3.7×x+8.7×x-0.07=99.13
Ответить