Что такое Паскаль и для чего он нужен? Как его понять?

Информатика
Что такое Паскаль и для чего он нужен? Как его понять?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паскаль это единица измерения в такой наyке как физика. Она была названа в честь yченого-физика Паскаля. С помощью этой единицей измерения вычислают давление Так же есть в виде языка програмирования. 
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