Что такое Паскаль и для чего он нужен? Как его понять?
Информатика
Что такое Паскаль и для чего он нужен? Как его понять?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паскаль это единица измерения в такой наyке как физика. Она была названа в честь yченого-физика Паскаля. С помощью этой единицей измерения вычислают давление Так же есть в виде языка програмирования.
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