Что такое перспектива в сочинение своими словами

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Перспектива-это изображение объемных тел в пространстве.Перспектива объемных различных тел передает их расположение в пространстве.Существует много видов перспектив:воздушная,тональная,панорамная,линейная.Перечисливать можно долго.Каждый вид несет свой смысл и воображение....Ну как-то так.