Что такое плохоскоорденированный
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Что такое плохоскоорденированный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координация (от лат. coordinatio — взаимоупорядочение) — процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи. При формировании двигательного навыка происходит видоизменение координации движений, в том числе овладение инерционными характеристиками двигающихся органов. а плохо скоординированный, значит плохая координация ну как то так
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