Например, чтобы проверить нервную систему доктор ударяет специальным молоточком по колену - нога непроизвольно дергается. Такая реакция называется безусловный рефлекс. Но рефлекс можно и приобретать. Например, можно научиться...
Окружающий мир
Например, чтобы проверить нервную систему доктор ударяет специальным молоточком по колену - нога непроизвольно дергается. Такая реакция называется безусловный рефлекс. Но рефлекс можно и приобретать. Например, можно научиться набирать текст на клавиатуре не глядя на нее. Что нужно сделать, чтобы сформировался рефлекс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отработанный навык, одно и тоже действие повторять много- много раз....
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