Например, чтобы проверить нервную систему доктор ударяет специальным молоточком по колену - нога непроизвольно дергается. Такая реакция называется безусловный рефлекс. Но рефлекс можно и приобретать. Например, можно научиться...

Окружающий мир

Например, чтобы проверить нервную систему доктор ударяет специальным молоточком по колену - нога непроизвольно дергается. Такая реакция называется безусловный рефлекс. Но рефлекс можно и приобретать. Например, можно научиться набирать текст на клавиатуре не глядя на нее. Что нужно сделать, чтобы сформировался рефлекс?

Автор: Гость