Что такое самоанализ и самоотверженно
Обществознание
Что такое самоанализ и самоотверженно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самоанализ- анализ, оценка своих собственных поступков и переживаний Самооотверженость - способност к подчинению своих интересов и жертвованию ими для блага других
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Информатика
Булка в столовой стоит A гривен B копеек.Требуется что-бы человек вводил, сколько с??оит булочка в гривнах и копейках,количество булок,а на экран в...
Математика
Мар'ян задумав натуральне числло, про яке його друзі сказали: Тарас " Це число 9", Ро??ан: "Це число просте", Андрій"Це число парне", Михайло:"Це ч...