Что такое самоанализ и самоотверженно

Обществознание
Что такое самоанализ и самоотверженно
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Автор: Гость
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Гость:
Самоанализ- анализ, оценка своих собственных поступков и переживаний Самооотверженость - способност к подчинению своих интересов и жертвованию ими для блага других
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