Что такое синтаксический разбор помогите разобрать слово шины

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Что такое синтаксический разбор помогите разобрать слово шины
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шины существительное 1.морфологические признаки начальная форма  - шина 2.пост признаки- нарицательное неодушевлённое женский род 1 склонение 3. непост признаки- именительный  падеж  множественное число. и последние синтаксическая роль
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