Что такое синтаксический разбор помогите разобрать слово шины
Русский язык
Что такое синтаксический разбор помогите разобрать слово шины
Ответ(ы):
Гость:
Шины существительное 1.морфологические признаки начальная форма - шина 2.пост признаки- нарицательное неодушевлённое женский род 1 склонение 3. непост признаки- именительный падеж множественное число. и последние синтаксическая роль
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