Что такое совесть????????? ОБЪЯСНИТЕ!!!!!

Право
Что такое совесть????????? ОБЪЯСНИТЕ!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это внутренний компас каждого человека, разграничивающий поступки на две зоны "хорошо" и "плохо"
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