Что такое совесть????????? ОБЪЯСНИТЕ!!!!!
Право
Что такое совесть????????? ОБЪЯСНИТЕ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это внутренний компас каждого человека, разграничивающий поступки на две зоны "хорошо" и "плохо"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
На контурной карте полушарий подпишите географические объекты Африки: * самый большой остров * самая длинная река * самые большие озёра * с...
Другие предметы
Математика
Помогите решить задачу. Коля собрал из деталей автомобиля 13 легковых автомобилей и несколько грузовиков. На каждый легковой автомобиль о использов...
Математика
Два велосипедиста выехали навстречу друг другу при одной и той же дороге соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до друг...
Математика