Что такое степень электролитической диссоциации

Химия
Что такое степень электролитической диссоциации
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Степень Э.Д.-отношение числа молекул, распавшихся на ионы к общему числу молекул,которые были в растворе.
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