Что такое видоизменение корней (6 класс)

Биология
Что такое видоизменение корней (6 класс)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это когда корни преобразуются в другую корневую систему
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