Пожалуйста помогите решить задачу. Скорость велосипедиста 200 м/мин. Сколько обор??тов сделает колесо велосипеда за 3 мин, если длина внешней окружности колёса равна 2 м?
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу. Скорость велосипедиста 200 м/мин. Сколько обор??тов сделает колесо велосипеда за 3 мин, если длина внешней окружности колёса равна 2 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 : 2 = 100 - оборотов в минуту. 100 * 3 = 300 - оборотов за 3 минуты
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