Пожалуйста помогите решить задачу. Скорость велосипедиста 200 м/мин. Сколько обор??тов сделает колесо велосипеда за 3 мин, если длина внешней окружности колёса равна 2 м?

Математика

Пожалуйста помогите решить задачу. Скорость велосипедиста 200 м/мин. Сколько обор??тов сделает колесо велосипеда за 3 мин, если длина внешней окружности колёса равна 2 м?

Автор: Гость