Завдання №3 допоможіть! я в цьому нічого не розумію
Українська література
Завдання №3 допоможіть! я в цьому нічого не розумію
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Тема:відтворення вірності рідному краю ідем:возвличення шанобливого ставлення,любові до рідного міста
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