Завдання №3 допоможіть! я в цьому нічого не розумію

Українська література
Завдання №3 допоможіть! я в цьому нічого не розумію
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Автор: Гость
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Гость:
Тема:відтворення вірності рідному краю ідем:возвличення шанобливого ставлення,любові до рідного міста
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