Что вам известно о М.В. Ломоносове - ученом, поэте, общественном деятеле? (выручайте!)
Литература
Что вам известно о М.В. Ломоносове - ученом, поэте, общественном деятеле? (выручайте!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1711-1765 ) Ломоносов родился в деревне расположенной на острове в Архангельской губернии. Все мужчины семьи выходили в море - на промысел рыбы. Михаил начал помагать отцу с 10-ти лет. Когда отец решил женить сына, Ломаносов бежал в Москву . В декабре 1730 г. он тайно ночью покинул дом. Путешествие занимало 3 недели. С собой он взял только одежду и две книжки - ,,Граматику" и,,Арифметику" Чем он прославился ? В физике - молекулярная теория тепла В химии- впервые получил ртуть в твёрдом виде В литературе- поэзия Еще он писал картины и еще многое другое короче говоря мастер на все руки
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