Что вам известно о первых писанных законах?
История
Что вам известно о первых писанных законах?
Ответ(ы):
Гость:
В пример, думаю, можно привести Русскую Правду - первый письменный свод законов, изданный при Ярославе Мудром в 1016 году. Почитайте в инете подробнее о нем.
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