Что вам известно о первых писанных законах?

История
Что вам известно о первых писанных законах?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В пример, думаю, можно привести Русскую Правду - первый письменный свод законов, изданный при Ярославе Мудром в 1016 году.  Почитайте в инете подробнее о нем. 
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