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Что выращивают в Китае? Типо рис и т.д
История
Что выращивают в Китае? Типо рис и т.д
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чай, фрукты, ягоды ,рис
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