При полном сгорании 2,5 каменного угля выделяется ..дж энергии
Физика
При полном сгорании 2,5 каменного угля выделяется ..дж энергии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=qm Q= 27(в 7 степени)•2,5= 67,5 Дж
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