Определить силу взаимодействия между двумя телами, масса которых по 1 мг. каждое, если они взаимодействуют на расстоянии в 10 мкм.

Физика

Определить силу взаимодействия между двумя телами, масса которых по 1 мг. каждое, если они взаимодействуют на расстоянии в 10 мкм.

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