Определить силу взаимодействия между двумя телами, масса которых по 1 мг. каждое, если они взаимодействуют на расстоянии в 10 мкм.
Физика
Определить силу взаимодействия между двумя телами, масса которых по 1 мг. каждое, если они взаимодействуют на расстоянии в 10 мкм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m₁=m₂=1мг=1*10⁻⁶кг=10⁻⁶кг r=10мкм=10*10⁻⁶м=10⁻⁶м G=6,67*10⁻¹¹Н*м²/кг² F-? Запишем формулу закона всемирного тяготения F=G*m₁*m₂/r² F=6,67*10⁻¹¹*10⁻⁶*10⁻⁶/(10*10⁻⁶)²=6,67*10⁻¹³H
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