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Вычислите номер 4. СРОЧНО!!!
Математика
Вычислите номер 4. СРОЧНО!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=-8,2, а=10, а=-4 с=0,39, с=-15, с=-11
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