Вычислите номер 4. СРОЧНО!!!

Математика
Вычислите номер 4. СРОЧНО!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=-8,2, а=10, а=-4 с=0,39, с=-15, с=-11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Чем мономеры белков отличаются друг от друга?
Ответить
История
Составить сочинение на тему 1 день в жизни жреца
Ответить
Русский язык
Холит квочка Около дворочка, Водит деток Около клеток Слово-командир и завис??мое слово?
Ответить
Английский язык
Напишите рассказ об коллекции на англиском языке
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника 84см его длинна 26см найдите площадь этого прямоугольника
Ответить