Что значит бить челом а пожалуйста

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Этот фразеологизм уже к XV веку обладал рядом значений [17]: кланяться земно; просить; жаловаться на кого; приносить в дар; приветствовать. Одно из самых ранних упоминаний фразеологизма "бить челом" встречается в Договорной грамоте великого князя Семёна Ивановича с братьями Иваном и Андреем 1340 года: "Имуть бити челом тобе князю великому на наших бояр" [13]. Его значение -"жаловаться", следовательно, древнейшее из известных нам. Выражение "бить челом" употреблялось также наряду со словом "поклон" в качестве приветствия в частной переписке о чём свидетельствуют берестяные грамоты XIV века: "А я господину своему Родивону и сестре моей челом бью"[11]. Литературное произведение XVI века "Домострой" донесло до нас и "бить челом" в значении "приносить в дар": "Новобрачная (имярек) челом бьёт - караваем и сыром и платком"[9]. В описании обиходно-разговорной, повседневной речи русичей XVII века, составленном иностранцем, "бить челом" используется для выражения вежливой просьбы: "Добро, государь, не осуди меня, я туты не сяду. Вели туды Петру сесть, о том я челом бью"[18]. В этом же источнике мы находим ещё одно употребление "бить челом", но уже для выражения благодарности: "Яз вам челом бью, что меня навестили". Описание непосредственного исполнения обряда "бить челом" для выражения крайней степени уважения есть в тексте "Жития Стефана Пермского", написанного около 1396 года Епифанием Премудрым: "Волхв же пал, и бил челом, и припадал к ногам его, обличая вину свою, немощь свою, суетность и обман" [14]. Принято считать, что этот обычай заимстовован восточными славянами у азиатов, и само словосочетание калькировано русским языком с тюркского [13]. "Восточное великолепие царствовало при Дворе наших царей, которые, следуя Азиятскому обыкновению, заставляли послов не иначе говорить речи, как стоя на коленах и повергаться пред троном на землю, от чего произошло тогда употребительное выражение: бью челом" [15]. Приводимое при этом свидетельство существования земного поклона относится не ранее чем к XVI веку, так как первым постоянный титул "царя" принял в Москве только Иван Грозный в 1547 году. Выходит, что история фразеологизма "бить челом" начиналась дважды. Сначала "били челом" в буквальном смысле, признавая свою вину, а с введением христианства - поклоняясь Господу Богу. Затем "били челом" на словах, жалуясь, благодаря и приветствуя, и, наконец, спустя почти столетие после окончательного свержения монгольского ига (1243-1480) ввели обычай кланяться в землю государю при дворе, что называлось также "бить челом". Тогда, в первом случае, произошла фразеологизация выражения, описывающего не "земной поклон", а "поясной поклон", в том его виде, когда при испрашивании прощения при местнических спорах, провинившийся стоя на нижней ступеньке крыльца, кланялся своему владыке в пояс. Сильный при этом стоял на верхней ступеньке [1]. Поясной поклон, таким образом, сопровождался челобитьем, стуком лба о ступеньки. Кроме того, выражение "бить челом" в значении "низко кланяться" могло иметь отношение к отправлению религиозного культа, поклонению Господу Богу, по законам христианской церкви. Тем не менее, уже в первой четверти XIV века словосочетание "бить челом" начинает использоваться в значениях "просить" и "жаловаться": "Се би челом староста Азика и Харагинец, и Ровда, и Игнатец, приехав от своеи братьи, князю Офонасью на Василья на Матфеева" (1315-1322гг. ) [5]. В XVI веке, в таком случае, произошла повторная фразеологизация уже светского "земного поклона", пришедшего к нам, как мы пытаемся проследить, из Китая или Византии посредством азиатских контактов.