ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО СКРЕБЁН ?
Русский язык
ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО СКРЕБЁН ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если из фразы .."по сусекам скребён" - то это слово образовано от глагола "скрести", что значит - царапать, чистить, тереть чем-то жёстким.
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