Сообщение о Екатерине Второй С интересными фактами о её жизни Да Заранее спасибо
Окружающий мир
Сообщение о Екатерине Второй С интересными фактами о её жизни Да Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
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Екатерина 2 Алексеевна (21.04.1729-06.11.1796гг.)-российская императрица с 28.06.1762 г. Екатерина 2, в девичестве Софья Августа Фредерика Ангальт-Церсткая родилась в г. Штеттине в Померании.
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