Что значит выражение самовар-инвалид?

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Что значит выражение самовар-инвалид?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Самоварами» в просторечии называют инвалидов мужского пола, лишённых обеих рук и ног. Этот термин был общеупотребимым в русскоязычных регинах СССР примерно до середины 60-х годов до тех пор, пока еще были живы ветераны Великой Отечественной с такими увечьями.
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