Что значит выражение самовар-инвалид?

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«Самоварами» в просторечии называют инвалидов мужского пола, лишённых обеих рук и ног. Этот термин был общеупотребимым в русскоязычных регинах СССР примерно до середины 60-х годов до тех пор, пока еще были живы ветераны Великой Отечественной с такими увечьями.