Запиши в порядке увеличения все трехзначные числа,у которых в разряде сотен- цифр?? 4,а в разряде единиц- цифра8.На сколько каждое следующее числов этом ряду чисел больше предыдущего?
Математика
Запиши в порядке увеличения все трехзначные числа,у которых в разряде сотен- цифр?? 4,а в разряде единиц- цифра8.На сколько каждое следующее числов этом ряду чисел больше предыдущего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
408 418 428 и так далее а больше на 10
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