Запиши в порядке увеличения все трехзначные числа,у которых в разряде сотен- цифр?? 4,а в разряде единиц- цифра8.На сколько каждое следующее числов этом ряду чисел больше предыдущего?

Математика

Запиши в порядке увеличения все трехзначные числа,у которых в разряде сотен- цифр?? 4,а в разряде единиц- цифра8.На сколько каждое следующее числов этом ряду чисел больше предыдущего?

Автор: Гость