Выпишите целые числа от 45 с основанием 7 до 62 с основанием 7

Информатика
Выпишите целые числа от 45 с основанием 7 до 62 с основанием 7
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Гость:
Числа от 45(7) до 62(7) 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62
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