Переказ квітка для бабусі
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Переказ квітка для бабусі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила собі бабуся і їй було скучно. Вона купила корішок квітка тільки ця квітка була чарівна. Бабуся кожний ранок квітку поливала. На стала довга-довга зима і квітка умирала але бабуся забрала її додому.Так вони жили разом.
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