Решите пожалуйста. 2-7 )))
Химия
Решите пожалуйста. 2-7 )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё уравнение писать не буду 1)перед HCL ставь 2 2)перед HI ставь 4, перед I ставь 2, перед водой ставь 2 3)10Al+2V2O5=5AL2O3+6V 4)перед KI ставь 2 и пере KBr тоже 2 б)1) 2al+6hcl=2alcl3+3h2 2)2al только 3)перед hcl 2 4)2f2+2h2o=4hf+o2
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