Чтобы из числа вычесть сумму двух слогаемых,можно
Математика
Чтобы из числа вычесть сумму двух слогаемых,можно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно ! Например : 2+3=5 И например я хочу от 5 отнять число 4 , Вот можно отнять
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
А найдите первый член последовательности чисел если каждый следующий член последовательности в 3 раза больше предыдущего и четвёртый член равен 162...
Алгебра
Русский язык
Спиши отрывок решая орфографические заданчи где не умеешь ставить окошки. в сухом ельнич?к. с мур.в?н.й куч. взл.тел рябчик а п. куч. Как шар.ки п....
Қазақ тiлi